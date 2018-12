Kryetari i Komunës së Prizrenit, Mytaher Haskuka, ka marrë vendim që të ndalojë përdorimin e mjeteve piroteknike në vendet e hapura publike, përkatësisht në tregje, rrugë dhe sheshe.

Kjo urdhëresë vlen deri më 15 janar 2019, përveç datës 31 dhjetor 2018 nga ora 23:00 – 00.30 të datës 1.01.2019.

“Për ata të cilët veprojnë në kundërshtim me këtë ndalesë do të ndërmerren masa ndëshkuese në përputhje me dispozitat e ligjit në fuqi”, thuhet në njoftimin e Komunës së Prizrenit