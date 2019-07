Këtë e ka konfirmuar vetë Thaçi sot.

Presidenti Thaçi ka konfirmuar se mashtruesit ukrainas, të cilët kishin arritur të bisedojnë me kryeministrin Haradinaj dhe këto ditë edhe me kryeministrin Zaev, kishin provuar të flasin edhe me presidentin Thaçi, por nuk kishin arritur, transmeton lajmi.net.