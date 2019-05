Kombëtarja e Kosovës dhurojnë 25 mijë euro në shoqatën “Jetimat e Ballkanit”

Bamirësi Halil Kastrati, ka dhënë një lajm të mirë përmes rrjeteve sociale, njofton Klan Kosova.

Ai tha se Kombëtarja e Kosovës dhe i gjithë stafi i saj, dhuruan 25 mijë euro në shoqatën “Jetimat e Ballkanit”.

Nga ky donacion, një familje do të bëhet me shtëpi të re dhe do të dhurohet një iftar në kuzhinën e tyre.

Më poshtë statusi i tij i plotë:

Lajm i madh

Kombetarja e Kosoves dhe i gjithe Stafi i saj dhuruan 25 mije euro ne shoqaten tone

Nga ky donacion do te behet nje familje me shtepi te re si dhe do te dhurohet nje Iftar ne kuzhinen tone

Faleminderit te gjithe lojtareve dhe Stafit te Kombetares sone

Suksese dhe Zoti ju shperblefte