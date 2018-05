Kjo nunancë neutrale i rrin bukur çdo gruaje (Foto)

Të ngrohta dhe elegante si të gjitha nuancat neutrale, rëra – një nuancë më intensive e bezhës, është ngjyra e duhur për stinën e pranverës.

Ajo sjell elegancën në çdo veshje. Edhe pse bëhet fjalë për ngjyrë ajo do të duket tejet bukur dhe do të ndiheni shumë rehat në të.

Me xhaketë sportive apo bluzë ngjyrë rëre, apo një fund apo një palë pantallona, pamja juaj do të jetë ashtu si i ka hije gjinisë femërore.

Nëse nuk doni të visheni komplet me ngjyrën e rërës, mund të përzieni detaje si një rrip i hollë i kombinuar me kornizën e syzeve ose edhe një çantë të përditshme me një palë sandale e cila do të bëjë veshje tuaj të përsosur. /MESAZHI/