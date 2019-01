Kjo kompani planifikon reklama në qiell, që do shihen natën nga të gjithë

Me anë të qindra satelitëve të vegjël, një kompani kontroverse planifikon të vë reklama në qiell, që do shiheshin nga të gjithë kur ndriçojnë natën.

Projekti ambicioz i marketingut, parashikon të ndriçojë slogane dhe logo në 480 kilometra lartësi, sipër vendbanimeve të caktuara, transmeton Telegrafi.

StarRocket është një kompani që po tregon shumë sukses, planifikon të përdorë Cubesats – satelit të vegjël sa një çantë dore – në orbitën e ulët të Tokës, të aranzhuar në atë mënyrë si kërkon klienti.

Fluturaket do të reflektojnë dritën në kohë specifike, që nuk do të shihet gjatë muzgut dhe lindjes së diellit, por vetëm kur në Tokë është errësirë e plotë. Secili satelit do të ketë reflektim të fuqishëm, që shërben sikur një pixel në një kuadër të përgjithshëm.

Mirëpo, si zakonisht jo të gjithë janë të kënaqur me projektin e kompanisë ruse, meqë konsiderojnë se mund të shkaktojë ndotje. Është pretenduar, se mund të ndikojë në qarkullimin e astronautëve dhe të pengojë kërkimet e ndryshme hapësinore.

Ma anë të pamjeve të ilustruara, është treguar se si do të lansohen këta satelitë në qeill, si dhe forma se si do të ndriçojnë me pas. /Telegrafi/