Kjo është skuadra e Umtitit për sezonin e ri

Edhe pse në fundin e sezonit të kaluar, para se të bëhej një finalist dhe fitues i madh i Kupës së Botës, ishte dobët, sidomos natën e zezë në Romë, në të cilën Barcelona u mund 3:0 dhe Dzeko bëri çfarë deshi me të, klubi katalanas këmbënguli për rinovim me Samuel Umtiti.

Në fillim të qershorit, Barça mbylli kontratën e re të francezit deri në qershor 2023, me një klauzolë lirimi prej 500 milionë euro.

“Pra, askush nuk do të vijë për të”, – tha me krenari Josep Maria Bartomeu në ditën e zgjatjes së kontratës. Umtiti, i cili nuk do të shfaqet në Barcelonë deri disa ditë para Superkupës së Spanjës, do të ketë konkurrencë sezonin e ardhshëm, me nënshkrimin e Clemet Lenglet

. Larg nga shqetësimi apo ndjenja e kërcënimit të formacionit, ai e uroi ish-lojtarin e Sevilla nëpërmjet rrjeteve sociale. Ishte Lenglet, i cili pranoi se ata nuk kishin folur, ngaqë nuk kishte dashur të shtrembërojë përqendrimin e ekipit kombëtar francez.

Umtiti do të kthehet si kampion botëror dhe do të vendoset si një nga mbrojtësit më të mirë në botë. Tri sfidat e tij të ardhshme në sezonin e ardhshëm do të jenë: kthimi në rregullsinë e vitit të parë, atë që ai nuk e kishte në sezonin e tij të dytë në “Camp Nou”; për të bindur Dembele, i cili ka qenë shumë i afërt në Kupën e Botës, që ai të triumfojë te Barça; dhe më në fund, të fitojë Champions-in.