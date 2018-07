Keto jane reklamat e Brexit-it ku tallen edhe shqiptarët (Foto)

“Shqipëria, Maqedonia, Mali i Zi, Serbia dhe Turqia do të futen në BE. Seriozisht? Votoni Brexit”, është një nga reklamat e shpërndara nga shoqatat e britanikëve që mbështesnin largimin nga BE. “Vote Leave”, ka shpenzuar më shumë se 2.7 milionë sterlina për reklama që synonin grupe specifike në Facebook, gjë që i ka ndihmuar të fitojnë referendumin e vitit 2016 për të dalë nga BE-ja.

Facebook i ka bërë reklamat publike dhe i ka dërguar te komisioni parlamentar britanik që po heton për lajme të rreme, “Fake News”. Kjo do të thotë se reklamat tani mund të shihen nga kushdo, jo vetëm nga përdoruesit e Facebook që kishin përzgjedhur mbështetësit e Brexit.