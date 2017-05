Kjo koshere u mundeson bletareve dhe bleteve qe gjithcka te shkoje ne rregull. Kosheret tradicionale jane me te lodhshme dhe te rrezikshme si per bletaret ashtu edhe per bletet.

Por ky zbulim me i fundit mundeson rrjedhjen e mjaltit drejt e ne kavanoz permes nje tubi.

Kjo ule rrezikun qe bletet te mbyten, ashtu si e lehteson punen e bletareve. “Nese ne kujdesemi per bletet, ato do te kujdesen per neve”/MESAZHI/

“