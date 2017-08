Këta janë fëmijët që kryen krimet më të rënda që janë shënuar ndonjëherë

Fëmijët janë gjëja më e ciltër dhe bujare, por a e keni ditur se cilet jane femijet me te rrezikshem ne bote qe kryen vrasje ndaj prinderve dhe vellezerve apo motrave te tyre?

Me poshte keni disa nga femijet me te rrezikshem ne bote.

Cristian Fernandez-12 vjecar rrahu vellane e tij te posalindur deri ne vdekje, derisa nena e tyre nuk ishte ne shtepi

2.Jordan Brown 11 vjecar- Vrau te dashuren e babait te tij te cilet po jetonin bashke. Njerka e Jordan ishte 8 muaj e gjysme dhe kishte dy vajza tjera. Jordan e qelloi njerken e tij me revole ne koke, ndersa shkaku se pse e kishte bere kete vrasje ishte se ai kishte xhelozuar se njerka do ti sillte ne jete nje vella.

3.Femijet Thompson 3 vjet- Pasi prindet e femijeve kishin shkuar per te blere pizza, femijet Thomson qe ishin 3 vjec futen ne furre motren e tyre 19 muajshe. Femijet me vone i treguan policise se njeri e futi brenda ndersa tjetri e ndezi furren qe ta bente me nxehte. Vajza e vogel vdiq nga djegjet e medha derisa prindet u kthyen. Me pas prindet u denuan nga policia per pakujdesi ndaj femijeve.

4.Erika De Nardo 16 vjec- Vajza nga Italia e cila vrau familjen e saj.

Erika e ndikuar nga abuzimi i droges sebashku me te dashurin e saj ne vitin 2001 kishte vrare me thike te emen dhe vellaun e saj derisa i ati ishte ne ndeshje futbolli. Ne fillim policia menduan se vrasja kishte ndodhur nga ndonje tentim vjedhjeje ne shtepine e Erikas, mirepo me vone incizuan Eriken dhe te dashurin e saj kur ata po flisnin per vrasjen. Erika u denua 16 vite burg ndersa i dashuri i saj 14 vite.