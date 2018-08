Këta janë deputetët që munguan më së shumti.…

Ramiz Kelmendi deputeti i LDK-së, ka munguar më së shumti në seancat e Kuvendit të Kosovës, gjatë sesionit pranveror të vitit 2018.

Ai sipas të dhënave që ka publikuar Instituti Demokratik i Kosovës, e cila monitoron punën e Kuvendit ka munguar 24 herë në seanca të Kuvendtë.

Pas tij, është deputeti i PSD-së, Faton Topalli me 23 mungesa. Gani Dreshaj i AAK-së, me 22, Srdjan Mitrovic i Listës Serbe me 19, transmeton lajmi.net.

Në mesin e deputetëve me më se shumti mungesa janë edhe Daradan Molliqaj e Fisnik Ismaili të PSD-së me nga 18, Teuta Rugova, Besa Gaxherri e Ismet Beqiri nga LDK, me 15 mungesa, aq sa kanë edhe Labinot Tahiri AKR e Adem Hodza, nga Lista Serbe.

Lista e deputetëve tjerë dhe numri i mungesave:

IGOR SIMIĆ LS 14

JELENA BONTIĆ LS 14

VJOSA OSMANI – SADRIU LDK 13

AIDA DËRGUTI PSD 12

ALBIN KURTI LVV 12

FIKRIM DAMKA 6+ 12

FRASHËR KRASNIQI PSD 12

SAŠA MILOSAVLJEVIĆ LS 12

ABDYL SALIHU PDK 11

DONIKA KADAJ – BUJUPI AAK 11

LIBURN ALIU LVV 11

ZORAN MOJSILOVIĆ LS 11

ARBEN GASHI LDK 10

BLERIM KUÇI AAK 10

DRITON SELMANAJ LDK 10

HAXHI SHALA NISMA 10

JASMINA ŽIVKOVIĆ LS 10

MEMLI KRASNIQI PDK 10

MUFERA SRBICA -ŞINIK 6+ 10

SARANDA BOGUJEVCI LVV 10

VERICA ĆERANIĆ LS 10

VISAR YMERI PSD 10

ANTON QUNI LDK 9

DAUT HARADINAJ AAK 9

FATMIRE KOLLÇAKU LVV 9

MILJANA NIKOLIĆ LS 9

SLAVKO SIMIĆ LS 9

XHAVIT HALITI PDK 9

ZAFIR BERISHA NISMA 9

ILIR DEDA LDK 8

IMET RRAHMANI LDK 8

ISLAM PACOLLI PA GRUP 8

MIRJETA KALLUDRA LDK 8

NASER OSMANI LDK 8

SHQIPE PANTINA PSD 8

SLOBODAN PETROVIĆ PA GRUP 8

XHEVAHIRE IZMAKU PDK 8

DARDAN SEJDIU PSD 7

DORUNTINË MALOKU – KASTRATI LDK 7

DUKAGJIN GORANI PSD 7

HYKMETE BAJRAMI LDK 7

LIRIJE KAJTAZI LDK 7

MIMOZA KUSARI – LILA LDK 7

SAFETE HADËRGJONAJ PDK 7

VETON BERISHA NISMA 7

ALBULENA BALAJ- HALIMAJ NISMA 6

FIDAN REKALIU LDK 6

FITORE PACOLLI – DALIPI LVV 6

HAXHI AVDYLI LDK 6

KADRI VESELI PDK 6

KORAB SEJDIU LDK 6

NASER RUGOVA LDK 6

ALBULENA HAXHIU LVV 5

BESA BAFTIU PSD 5

BLERTA DELIU – KODRA PDK 5

ELMI REÇICA PDK 5

ENVER HOTI NISMA 5

ETEM ARIFI NISMA 5

FLORA BROVINA PDK 5

GLAUK KONJUFCA LVV 5

LUMIR ABDIXHIKU LDK 5

LUTFI ZHARKU LDK 5

SALIH SALIHU PSD 5

ZENUN PAJAZITI PDK 5

ALI LAJÇI LVV 4

ARBAN ABRASHI LDK 4

ARMEND ZEMAJ LDK 4

DANUSH ADEMI 6+ 4

DRITON ÇAUSHI PSD 4

DUDA BALJE 6+ 4

HAJDAR BEQA PDK 4

MERGIM LUSHTAKU PDK 4

MILAIM ZEKA NISMA 4

REXHEP SELIMI LVV 4

SALA BERISHA- SHALA PDK 4

SHKUMBIN DEMALIAJ AAK 4

AVDULLAH HOTI LDK 3

BEKIM HAXHIU PDK 3

EMILIJA REDŽEPI AAK 3

GANIMETE MUSLIU PDK 3

SALI ZYBA LVV 3

SAMI KURTESHI LVV 3

TIME KADRIJAJ AAK 3

ADEM MIKULLOVCI LVV 2

ALBERT KINOLLI 6+ 2

ANDIN HOTI PDK 2

ARBËR REXHAJ LVV 2

ARBERIJE NAGAVCI LVV 2

BEKË BERISHA AAK 2

FADIL BEKA PDK 2

ISMAJL KURTESHI LVV 2

KUJTIM SHALA LDK 2

NAIT HASANI PDK 2

NEZIR ÇOÇAJ PDK 2

RASIM SELMANAJ AAK 2

TEUTA HAXHIU AAK 2

MUHARREM NITAJ AAK 1

AHMET ISUFI AAK 1

BILALL SHERIFI NISMA 1

EVGJENI THAÇI – DRAGUSHA PDK 1

FATMIR XHELILI PDK 1

LULJETA VESELAJ – GUTAJ PDK 1

MEXHIDE MJAKU – TOPALLI PDK 1

SHEMSI SYLA LVV 1

VALENTINA BUNJAKU-REXHEPI LDK 1

VALON RAMADANI LVV 1

XHELAL SVEÇLA LVV 1

BAHRIM ŠABANI 6+ 0

DRITA MILLAKU LVV 0