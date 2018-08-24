Këta janë deputetët që munguan më së shumti.…

Ramiz Kelmendi deputeti i LDK-së, ka munguar më së shumti në seancat e Kuvendit të Kosovës, gjatë sesionit pranveror të vitit 2018.

Ai sipas të dhënave që ka publikuar Instituti Demokratik i Kosovës, e cila monitoron punën e Kuvendit ka munguar 24 herë në seanca të Kuvendtë.

Pas tij, është deputeti i PSD-së, Faton Topalli me 23 mungesa. Gani Dreshaj i AAK-së, me 22, Srdjan Mitrovic i Listës Serbe me 19, transmeton lajmi.net.

Në mesin e deputetëve me më se shumti  mungesa janë edhe Daradan Molliqaj e Fisnik Ismaili të PSD-së me nga 18, Teuta Rugova, Besa Gaxherri e Ismet Beqiri nga LDK, me 15 mungesa, aq sa kanë edhe Labinot Tahiri AKR e  Adem Hodza, nga Lista Serbe.

Lista e deputetëve tjerë dhe numri i mungesave:

 

IGOR SIMIĆ        LS           14

JELENA BONTIĆ LS           14

VJOSA OSMANI – SADRIU            LDK        13

AIDA DËRGUTI  PSD       12

ALBIN KURTI      LVV       12

FIKRIM DAMKA 6+          12

FRASHËR KRASNIQI        PSD       12

SAŠA MILOSAVLJEVIĆ    LS           12

ABDYL SALIHU   PDK       11

DONIKA KADAJ – BUJUPI             AAK       11

LIBURN ALIU      LVV       11

ZORAN MOJSILOVIĆ       LS           11

ARBEN GASHI    LDK        10

BLERIM KUÇI     AAK       10

DRITON SELMANAJ         LDK        10

HAXHI SHALA    NISMA  10

JASMINA ŽIVKOVIĆ         LS           10

MEMLI KRASNIQI            PDK       10

MUFERA SRBICA -ŞINIK  6+          10

SARANDA BOGUJEVCI    LVV       10

VERICA ĆERANIĆ             LS           10

VISAR YMERI     PSD       10

ANTON QUNI     LDK        9

DAUT HARADINAJ           AAK       9

FATMIRE KOLLÇAKU       LVV       9

MILJANA NIKOLIĆ           LS           9

SLAVKO SIMIĆ   LS           9

XHAVIT HALITI  PDK       9

ZAFIR BERISHA  NISMA  9

ILIR DEDA           LDK        8

IMET RRAHMANI            LDK        8

ISLAM PACOLLI PA GRUP             8

MIRJETA KALLUDRA       LDK        8

NASER OSMANI LDK        8

SHQIPE PANTINA            PSD       8

SLOBODAN PETROVIĆ    PA GRUP             8

XHEVAHIRE IZMAKU       PDK       8

DARDAN SEJDIU              PSD       7

DORUNTINË MALOKU – KASTRATI           LDK        7

DUKAGJIN GORANI         PSD       7

HYKMETE BAJRAMI        LDK        7

LIRIJE KAJTAZI   LDK        7

MIMOZA KUSARI – LILA LDK        7

SAFETE HADËRGJONAJ  PDK       7

VETON BERISHA              NISMA  7

ALBULENA BALAJ- HALIMAJ        NISMA  6

FIDAN REKALIU LDK        6

FITORE PACOLLI – DALIPI             LVV       6

HAXHI AVDYLI   LDK        6

KADRI VESELI     PDK       6

KORAB SEJDIU   LDK        6

NASER RUGOVA              LDK        6

ALBULENA HAXHIU         LVV       5

BESA BAFTIU     PSD       5

BLERTA DELIU – KODRA PDK       5

ELMI REÇICA      PDK       5

ENVER HOTI      NISMA  5

ETEM ARIFI        NISMA  5

FLORA BROVINA             PDK       5

GLAUK KONJUFCA           LVV       5

LUMIR ABDIXHIKU          LDK        5

LUTFI ZHARKU   LDK        5

SALIH SALIHU    PSD       5

ZENUN PAJAZITI              PDK       5

ALI LAJÇI             LVV       4

ARBAN ABRASHI             LDK        4

ARMEND ZEMAJ              LDK        4

DANUSH ADEMI              6+          4

DRITON ÇAUSHI              PSD       4

DUDA BALJE      6+          4

HAJDAR BEQA   PDK       4

MERGIM LUSHTAKU       PDK       4

MILAIM ZEKA    NISMA  4

REXHEP SELIMI  LVV       4

SALA BERISHA- SHALA   PDK       4

SHKUMBIN DEMALIAJ    AAK       4

AVDULLAH HOTI             LDK        3

BEKIM HAXHIU  PDK       3

EMILIJA REDŽEPI             AAK       3

GANIMETE MUSLIU        PDK       3

SALI ZYBA           LVV       3

SAMI KURTESHI LVV       3

TIME KADRIJAJ  AAK       3

ADEM MIKULLOVCI        LVV       2

ALBERT KINOLLI 6+          2

ANDIN HOTI      PDK       2

ARBËR REXHAJ  LVV       2

ARBERIJE NAGAVCI        LVV       2

BEKË BERISHA   AAK       2

FADIL BEKA        PDK       2

ISMAJL KURTESHI            LVV       2

KUJTIM SHALA  LDK        2

NAIT HASANI     PDK       2

NEZIR ÇOÇAJ     PDK       2

RASIM SELMANAJ           AAK       2

TEUTA HAXHIU AAK       2

MUHARREM NITAJ         AAK       1

AHMET ISUFI     AAK       1

BILALL SHERIFI  NISMA  1

EVGJENI THAÇI – DRAGUSHA     PDK       1

FATMIR XHELILI PDK       1

LULJETA VESELAJ – GUTAJ           PDK       1

MEXHIDE MJAKU – TOPALLI        PDK       1

SHEMSI SYLA     LVV       1

VALENTINA BUNJAKU-REXHEPI  LDK        1

VALON RAMADANI         LVV       1

XHELAL SVEÇLA LVV       1

BAHRIM ŠABANI             6+          0

DRITA MILLAKU LVV       0

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