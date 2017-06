Sekretari gjeneral i Këshillit mysliman në Britani, ka dënuar ashpër sulmin e mbrëmshëm në Britani ku mbetën të vdekur gjashtë persona e mbi 40 të tjerë të lënduar.

Në reagimin e tij Harun Khan, ka lëshuar një komunikatë ku citohet të jetë thënë:

”Se kjo do duhej të ndodhte në muajin e Ramazanit, arsyetohet vetëm për të treguar se këta njerëz nuk respektojnë as jetën e as besimin në fe”, thuhet në reagimin e sekretarit të këshillit mysliman në Britani, Harun Khan