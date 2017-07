KËSHILLA PËR TË QËNDRUAR I SHËNDETSHËM NË VERË

1. Kujdesi ndaj nxehtësisë. Ujë, të pihen së paku 2 deri në 3 litra. Uji është një nga lëngjet më të mira që ndihmon në hidratimin e trupit, largon toksinat nga trupi dhe parandalon dehidrimin.

2. Mbrojtja nga ekspozimi ndaj të rrezeve e diellit duke veshur rroba adekuate, larg kimikateve të tepruara.

3. Një program standard i ecjes dhe stërvitjes-rekreacionit në natyrë të pastër.

4. Begatitë e natyrës-frutat dhe perimet e freskëta sezonale.

5. Kohë e veçantë verore me familjen dhe miqtë, të cilët ndajnë kënaqësinë dhe afinitetin e shoqërimit.

6. Përdorimi i luleve dhe gjetheve (ose qese çaji) në një kavanoz të mbushur me ujë të burimit në natyrë.

7. Shfrytëzimi i kohës për të thelluar elanin shpirtëror të nisur në pranverë, në përgatitje dhe planifikim.

8. Kohë për të përjetuar me të vërtetë, Natyrën!.

Përgatiti: Rrahman FERIZI