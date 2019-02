KB Prishtina shkruan historinë në Evropë

Z Mobile Prishtina ka shkruar historinë për basketbollin shqiptar, duke kaluar në fazën e eliminimit direkt të FIBA Europe Cup. Skuadra nga kryeqyteti i Kosovës, ka shënuar një nga fitoret më të mëdha në histori të klubit, duke e mundur skuadrën e njohur turke, Pinar Karsiyaka, me rezultat 82:78 në ‘Pallatin e Rinisë’ në ndeshjen e xhiros së fundit në grupe për të siguruar kalimin në fazën e eliminimit direkt në FIBA Europe Cup.Çereku i parë u takoi mysafirëve nga Turqia, të cilët me mbrojtje të mirë dhe sulm efikas arritën ta fitojnë me rezultat 16:26. Një Prishtinë tjetër u pa në çerekun e dytë, që falë edhe mbështetjes së madhe të Plisave, arriti të kthehej në lojë, për ta fituar këtë çerek me rezultat 23:16.Pas përfundimit të pjesës së parë, rezultati figuronte 39:42 për Pinar Karsiyaka. Po kaq emocionuese ishte edhe pjesa e dytë, konkretisht çereku i tretë dhe i katërt.Kryeqytetasit arritën që ta fitojnë edhe çerekun e tretë, me rezultat 20:18, për të lënë të kuptohet se çereku i fundit do të jetë një finale e vërtetë, siç ishte edhe kjo ndeshje. Çereku i katërt dhe vendimtar, i takoi po ashtu skuadrës së KB Prishtinës, që e udhëhequr nga Dardan Berisha, arriti ta fitonte këtë çerek me rezultat 23:18, për rezultatin e përgjithshëm 82:78.