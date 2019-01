Katari nënshkruan marrëveshje për lehtësimin e tregtisë me Turqinë

Marrëdhëniet ndërmjet Turqisë dhe Katarit rriten në çdo fushë.

Eksporti me Katarin, në vitin 2018 në krahasim me një vit më parë është rritur 62%.

Eksporti i Turqisë në drejtim të Katarit, nga 630 milionë dollarë arriti në 1 miliardë e 19 milionë.

Ambasadori i Turqisë në Doha, Fikret Ozer, tha se në vitin 2019 kjo shifër do të arrijë në 1 miliardë e gjysmë dollarë.

Ambasadori Ozer tërhoqi vëmendjen se Turqia dhe Katari i shohin çështjet botërore në mënyrë paralele dhe në fushën ekonomike zhvillojnë gjithnjë e më shumë marrëdhëniet ndërmjet tyre.

Ai tha se vëllimi tregtar ndërmjet dy vendeve ka tejkaluar 2 miliardë dollarë.

Fikret Ozer bëri të ditur se për herë të parë në botë, Katari nënshkroi një marrëveshje për lehtësimin e tregtisë me Turqinë dhe falë kësaj marrëveshjeje do të hiqen shumë taksa dhe do të lehtësohet importi me Turqinë.