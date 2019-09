Kandidati për deputet i AAK-së ftohet nga Gjykata Speciale

Kandidati për deputet nga radhët e AAK-së në Prizren Lulzim Kabashi është i ftuari i radhës nga Gjykata Speciale .

Thirret nga Gjykata Speciale kandidati për deputet i AAK-së në Prizren, Lulzim Kabashi

Këtë e ka konfirmua vetë Kabashi.

“Po jam ftuar dje nga Gjykata Speciale në cilësinë e dëshmitarit, dhe do të paraqitem me 24 shtator në Hagë. Qëndrimi im është i qartë se Lufta e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës ka qenë luftë e pastër. Pastërtinë e luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës nuk mundet askush me e mohu edhe me e tjetërsu dhe ky është qëndrimi im dhe do jetë gjithmonë” ka thënë Kabashi për Gazeta Blic.

Kabashi kandidon në zgjedhjet e 6 tetorit nën siglën e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës për të fituar një nga 120 ulëset në kuvendin e Kosovës.

Ai është kryetar i degës së AAK-së në Prizren si dhe ka kandiduar për të parin e Prizrenit në zgjedhjet e fundit lokale.

Në legjislaturën e fundit Kabashi ka shërbyer edhe si këshilltar i jashtëm politik i kryeministrit Haradinaj.