Kanadaja bën për fëmijët e vet atë që se bën dot askush

Kanada njoftoi të shtunën se do të vendosë kufizime mbi “marketingun e ushqimit dhe pijeve jo të shëndetshme për fëmijët”. Deri tani, po merren reagime nga publiku se si të arrihet më mirë ky qëllim.

Ndalimi do të mbuloj të gjitha reklamat e ushqimeve që kanë tepër sheqer, kripë dhe yndyrë, në internet, në revista dhe gazeta, promovime në dyqan dhe disa sponsorime të ekipeve sportive.

“Ne duam të zvogëlojmë rrezikun që fëmijët të shohin dhe dëgjojnë për ushqimet dhe pijet jo të shëndetshme”, shkroi organizata “Health Canada” në faqen e saj të internetit.

Gjithashtu në shënjestër do të jenë produkte të tilla si jogurti i frutave i ëmbëlsuar, lëngje frutash dhe cokolata.

Senatori Nancy Green Raine, një ish-sportist kanadez i medaljes së artë të artë, paraqiti një projektligj vitin e kaluar që do të kishte ndaluar reklamat për ushqime të pashëndetshme për fëmijët nën moshën 3 vjeçare, por propozimi i Health Canada shkon më tej, duke i ndaluar ato deri në moshën 17 vjet.

“Ne natyrisht e dimë se fëmijët nën 13 vjeç janë veçanërisht të ndjeshëm,” tha Hutchinson. “Por ne mendojmë se dëshmitë tregojnë se adoleshentët 13 deri në 17 vjeç janë njësoj të i prekur nga konsumimi i ushqimeve të tilla”.

Kanadezët të cilët dëshirojnë të komentojnë mbi propozimin mund ta bëjnë këtë përmes faqes së internetit të Health Canada ose duke kontaktuar zyrën e Otavës. /MESAZHI/