Kafshë gjigante në arat e Japonisë

Imagjinoje të zgjoheshit dhe te gjenit disa kafshë gjigante afër shtëpisë. Pa dyshim, do të frikësoheshit. Pastaj, me siguri do fërkonit sytë.

Kjo është pikërisht ajo me të cilën ndeshen çdo ditë disa fshatarë në zonat e largëta të Japonisë.

Për fat të mirë, kafshët janë bëra thjesht nga bari dhe kashta, transmeton Syri.net. Ata ishin ndërtuar për një festival vendas dhe ishin simboli i ndërrimit të stinëve.

Megjithatë në një video e filmuar nga ajri, kafshët gjigante duket mëse të vërteta, pa dyshim sa mahnitëse aq edhe të frikshme./Mesazhi/