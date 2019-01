Juventusi fiton Superkupën e Italisë

Juventusit i ka takuar Superkupa e Italisë për sezonin 2017/2018. ‘Bianconerët’ kanë arritur të mposhtin rivalët e Milanit me rezultat minimal 1:0, në finalen e zhvilluar në Jeddah në Arabinë Saudite. Pjesa e parë e kësaj finale përfundoi baras 0-0, pavarësisht mundësive të mëdha të shënimit nga skuadra e Allegrit. Luhej minuta e 61’, kur Pjanic me një harkim gjen Ronaldon në zonë, që shënoi me kokë për 1:0. Ky gol doli të jetë i vetmi në këtë finale, me Juventus që fiton Superkupën e Italisë. Milan nga minuta e 73’ luajti me një lojtar më pak, pas ndëshkimit me karton të kuq të Kessie.