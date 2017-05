Perceptimi që njerëzit kanë për burgun, është ai i një vendi të errët, të izoluar dhe me kushte mjaft të vështira ku njerëzit ndëshkohen për gabimet e tyre.

Por, në shumë shtete të ndryshme hasen burgje të modeleve të ndryshme, duke filluar nga “burgjet e hapura”, që nuk rrethohen me tela me gjemba, deri të ata me me kushte mjaft të mira jetese dhe argëtimi.