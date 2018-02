“Jeddah Tower”, kulla që do të rrëzojë nga froni “Burj Khalifa” (Video)

Ajo që do të jetë kulla më e lartë e botës, “Jeddah” në Arabinë Saudite, po i afrohet fundit. Kur të hapet në vitin 2020, sigurisht do ta lërë në hije strukturën ikonë të Dubait, “Burj Khalifa”, duke e rrëzuar nga froni i qiellgërvishtëses më të lartë të globit, pasi do ta kalojë me gati 80 metra.

Kostoja totale e ndërtimit llogaritet në 1.4 miliardë dollarë. Kulla do të jetë xhevahiri i kurorës së qytetit ekonomik Jeddah, një projekt tregtar dhe rezidencial mbi një sipërfaqe gjigante toke, që përfshin shtëpi, hotele e zyra, si dhe atraksione të shumta turistike.

Puna për realizimin e planit ambicioz ka pasur disa vonesa që kur rindërtimi nisi në vitin 2013.

Prej nëntorit të 2017-s, dy prej mbështetësve më të zëshëm të projektit; Princi Al-Waleed bin Talal i Arabisë Saudite dhe Bakr Bin Laden, kryetar i kompanisë ndërtimore “Bin Laden” të kullave në Jeddah; janë përfshirë nga dallga e përpjekjeve antikorrupsion në Mbretërinë e Gjirit Persik, ku me qindra vetë kanë përfunduar nën akuza për korrupsion.

Kompania ekonomike e Jeddah, sipërmarrësi pas qiellgërvishtëses, konfirmoi megjithatë për CNN-in se projekti do të përfundojë deri në vitin 2020, siç është planifikuar.