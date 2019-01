Java e tretë e grevës në arsim

SBASHK-u përmes një kumtese të dërguar dje ka bërë të ditur se sipas informatave të marra nga Këshillat Grevistë Komunal, rezulton se i tërë sistemi arsimor nga çerdhet deri te universitetet ishin në grevë. “Këshilli Qendror Grevist, e as udhëheqësia e SBASHK-ut, edhe gjatë ditës së sotme nuk kanë pasur asnjë takim me asnjë institucion, e as udhëheqës të institucioneve në nivel lokal, e as në nivel qendror. Edhe njëherë, ju bëjmë apel institucioneve qendrore, në veçanti ministrit Bytyqi, që të jep kontributin e tij në Qeverinë e Kosovës, për realizimin e kërkesave ose largimin e Ligjit të pagave, përndryshe grevës nuk i shihet fundi”, thuhej në kumtesë. Sot, në ditën e 12-të të grevës, kryetari i SBASHK-ut Rrahman Jasharaj, së bashku me Këshillin Qendror Grevist, do t’i vizitojë grevistët në komunën e Ferizajt, pikërisht ne ora 9:15 ne çerdhen “Ardhmëria Jonë”, në ora 9:45 SH.F “Gjon Serreqi” dhe në ora 10:20 SH.M “Dr Shaban Hashani” .