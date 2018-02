Ja si do të jenë aeroplanët pas 50 vitesh (Foto)

Nëse udhëtarët në kohë nga viti 1968 do ta gjenin veten në një aeroport sot, do të shihnin shumë ndryshime që do ti i befasonin. Por aeroplanët do të dukeshin tërësisht njësoj.

Ndërsa ka pasur përmirësime të mëdha në materiale, motorë dhe avionikë – duke kulmuar në atë që viti 2017 të shpallej viti më i sigurt në historinë e aviacionit – avionët komercialë mbeten strukturalisht të ngjashëm me ato të viteve 1960.

Në fakt, Boeing 737, një nga avionët më të shitur ndonjëherë në versionet e shumta të saj të njëpasnjëshme, fluturoi për herë të parë në vitin 1967.

Por çfarë mund të duket udhëtimi ajror 50 vjet më pas? Këto fotografi ju japin një ide.