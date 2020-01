Kosova do të luajë ndeshje miqësore me Suedinë në Katar të dielën me fillim nga ora 15:45 me kohën tonë lokale.

Trajneri Bernard Challandes ka ftuar shumë lojtarë nga Superliga e Kosovës, duke i dhënë mundësinë që te luajnë për vendin e tyre, shkruan Indeksonline.

Transmetimin drejtëpërdrejt të ndeshjes do ta bëjë RTK.

Kjo ndeshje miqësore vjen para sfidave jetike në mars në “Nations League”.