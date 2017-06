Ja cila do jetë feja më e madhe në botë në vitin 2070

Në vitin 2015 popullsia myslimanëve llogaritej 1.8 miliard në gjithë botën. Kjo do të thotë 24% e gjithë popullsisë globale. Krishtërimi është aktualisht feja me e madhe në botë, por sipas disa faktorëve Islami do i zerë vendin në vitin 2070.

Numri i popullsisë me myslimanë po rritet më shpejt se çdo popullsi të besimeve fetare të tjera. Këtë ka zbuluar Pew Research Center, publikuar në Independent. Lidhur me këtë konkluzion është marrë për bazë fakti se myslimanët po shënojnë numrin më të madh të fertilitetit, gjithashtu shumica janë shumë të rinj. Pra, priten të vijnë në jetë dhe shumë fëmijë të tjerë myslimanë.

Në popullsitë më të reja, renditen myslimanët dhe ata të besimit Hindu, ndërkohë që të krishterët janë renditur të tretët. Në vitin 2050, myslimanët do përbëjnë 2.1% të popullsisë në Amerikë.