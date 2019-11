Ja akuzat me të cilat ngarkohet Netanjahu dhe e ardhmja politike e tij

Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu dje është ngarkuar me akuza për korrupsion, një nga sfidat më të rënda për udhëheqësin më pushtetgjatë të Izraelit.

Netanyahu, 70 vjeç, mohon të gjitha “keqbërjet” e megjithatë po gjendet i mbërthyer në skandale politike dhe shkelje ligjore. Pasi nuk arriti të krijojë qeveri pas dy zgjedhjeve këtë vit, ai tani përballet me një proces ligjor që mund të zvarritet për vite me radhë, shkruan tesheshi.com.

Ja është një tregues i shkurtër për çështjet penale kundër tij:

Prokurori i Përgjithshëm Avichai Mandelblit njoftoi se prokuroria ka ngritur kallëzime penale kundër Netanyahut, në hetimet e listuara si çështjet 1000, 2000 dhe 4000.

Rasti 1000 përqendrohet në akuzat se Netanyahu dhe gruaja e tij Sara morën jashtëligjshëm dhurata nga Arnon Milchan, një producent i shquar i Hollivudit dhe biznesmeni miliarder australian James Packer. Këto dhurata dyshohet se përfshinin shampanjë dhe puro. Ai është akuzuar për mashtrim dhe shkelje të besimit.

Rasti 2000 pretendon se Netanyahu negocioi një marrëveshje me pronarin e gazetës së përditshme më të shitur të Izraelit, Yedioth Ahronoth, për një “mbulim më të mirë” të politikane të tij. Në kthim, thonë prokurorët, ai ofroi legjislacion që do të ngadalësonte rritjen e një gazete rivale. Në këtë rast, Netanyahu është akuzuar për mashtrim dhe shkelje të besimit.

Rasti 4000 pretendon se Netanyahu dha favorizime rregullatore për kompaninë kryesore telekomunikuese të Izraelit, Bezeq Telecom Israel, në këmbim të “raportimit pozitiv të tij dhe gruas së tij” në një uebfaqe lajmesh të kontrolluar nga ish kryetari i kompanisë. Netanyahu është akuzuar për ryshfet, dhe mashtrim dhe shkelje të besimit, në këtë rast.

Çfarë thotë Netanyahu?

Netanyahu mohon çdo keqbërje dhe thotë se ai është viktimë e një “gjuetie shtrigash” të orkestruar politikisht nga media dhe e majta për ta hequr atë nga detyra.

Besnikët e tij nga partia e djathtë Likud kanë akuzuar sistemin e drejtësisë izraelite për paragjykime, dhe vetë Netanyahu pretendon se marrja e dhuratave nga miqtë nuk ishte në kundërshtim me ligjin.

Ekipi i tij juridik thotë se hetimet kriminale për marrëdhëniet midis politikanëve dhe mediave do të ishin kërcënim për shtypin e lirë, i cili konsiderohet shtyllë kryesore e çdo demokracie.

A do të fillojë një gjyqi së shpejti?

Nuk ka gjasa. Mund të duhen shumë muaj para se çështjet të paraqiten para gjykatës. Netanyahu gjithashtu mund të kërkojë një marrëveshje për falje, në vend se gjykim formal.

Aleatët e Netanyahu në parlament kanë thënë se ata do të shtyjnë t’i japin atij imunitet parlamentar nga ndjekja penale. Por me politikën izraelite në një trazirë të paparë, është e paqartë nëse një veprim i tillë është edhe i mundur.

A mund të shkojë në burg nëse dënohet?

Akuzat e ryshfetit parashohin dënim deri në 10 vjet burg ose edhe gjobë. Mashtrimi dhe shkelja e besimit dënohen me burg deri në tre vjet.

A do të ketë pasoja politike?

Netanyahu ka dominuar politikën izraelite për më shumë se një dekadë. Por si ai, ashtu edhe rivali i tij centrist Benny Gantz, nuk kanë arritur të formojnë qeveri shumicë pas dy zgjedhjeve, në prill dhe shtator, duke e lënë vendin në stagnim politik.

Nëse nuk ka përparim politik në tre javët e ardhshme, Izraeli do të përballet me zgjedhje tjera, gjë të cilën askush nuk e do.

Nëse pas kësaj do të jetë akoma si kryeministër, Netanyahu nuk do të kishte asnjë detyrim që të hiqte dorë nga posti. Sipas ligjit të Izraelit, një kryeministër duhet të tërhiqet përfundimisht vetëm nëse është i dënuar, por mund të qëndrojë në detyrë edhe gjatë gjithë procedurave ligjore, përfshirë apelimet.

Mbetet e paqartë nëse aleatët e tij besnikë do të vazhdojnë të rrinë pranë tij.