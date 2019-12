Ismaili thotë se rritja e pagave ndalon migrimin e mjekëve, kërkon vendim të shpejtë nga Kushtetuesja

Ligji për Paga tashmë ka përfunduar në Gjykatën Kushtetuese.

Kundër këtij vendimi kanë dal sindikatat e punëtorëve shëndetësorë, policisë dhe mësimdhënësve.

Ministri në detyrë i Shëndetësisë, Uran Ismaili, thotë por EO se i gjithë personeli shëndetësor pret që në fund të dhjetorit të marrin pagat me rritje

.Ai thotë se vendimi i Avokatit të Popullit për dërgimin e këtij ligji në Kushtetuese ka zhgënjyer punëtorët shëndetësor të cilët edhe ashtu po ikin nga vendi. Sipas tij rritja e pagave do të ndikonte në ndaljen e migrimit të mjekëve dhe infermierëve.

“Gjithë personeli shëndetësor por edhe unë kemi pritur që dhjetori të jetë një lajm të mirë i pritur me shumë vite. Punëtorët shëndetësor janë ata që së bashku me ne janë duke e këndellur gjithë sektorin e shëndetësisë dhe është e domosdoshme që pagat t’i kenë më rritje. Kështu do të ndalen migrimet e tyre në shtetet e huaja si dhe pacientët mos të kërkojnë shërbime në klinika privat ku janë më të shtrenjta. Është një zhgënjim që po zvarritët”, thotë ai.

Ismaili nuk paragjykon se cili mund të jetë vendimi i Kushtetuese, por kërkon që një vendim duhet të merret sa më shpejt dhe të fillon implementimi i këtij ligji, pasi që edhe buxheti ekziston.

“Disa parti politike nuk e kanë mbështetur kanë këqyr ta ndalin. Por buxheti ekziston ligji është në fuqi. Të merret sa më shpejt një vendim. Kam nevojë për informata shtesë, Kjo është dashur të ndodhë më herët dhe jo në momentin e fundit para se të hyjë në fuqi. Këtë pyetje do të bëjë edhe ndaj Avokatit të Popullit dhe instancave tjera. Pse nuk është dërguar më herët që t’i lejojë Gjykatës Kushtetuese të kryejë punën e saj. Kjo lë një shije të keqe te të gjithë punëtorët shëndetësor”, u shpreh Ismaili.

Mbi 60 mijë punëtorë që marrin paga nga buxheti i shtetit kanë paralajmëruar greva nëse Ligji për Paga nuk implementohet.