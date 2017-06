Ky është Ismaili, djaloshi 6 vjecar, i cili është kampion në not. Ismail ka lindur pa duar dhe me këmbë të deformuar, por kjo assesi nuk e ndaloi që të bie në dashuri me ujin.

Cdo ditë, ai noton si pjesë e terapisë së tij fizikale. Ai praktikon notin në një shkolle speciale, dhe garon edhe me fëmije më të mëdhenj se ai. Dhe si mos ta fitonte ky djalosh medaljen e artë? /MESAZHI/