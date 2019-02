Isa Mustafa thotë se grevat në arsim i ka organizuar Kadri Veseli

Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa ka fajësuar kryetarin e Kuvendit, Kadri Veselin për grevat në arsim. Mustafa ka shkruar në rrjetin social Facebook se Veseli i gjeti paratë për ngritjen e pagave në arsim, për të cilat sipas tij Haradinaj nuk i kishte. I pari i LDK-së ka thënë se grevat i ka organizuar Kadri Veseli, duke pretenduar se për këtë bëri edhe marrëveshje për ndërprerjen e grevës. “Pesëqind mijë nxënës pësuan tre javë mësim për lojëra politike të Kadri Veselit. Ai sot, në rolin e ‘Kryeministrit’ arriti marrëveshjen me Sindikatën për ndërprerjen e grevës. Veseli i gjeti dhe i premtoi paratë, për të cilat Kryeministri Haradinaj deklarohej se nuk ka. Nga kjo rezulton se Veseli si Kryetar i PDK-së dhe i Kuvendit i ka organizuar grevat prandaj edhe bëri marrëveshjen për dalje nga greva”, ka shkruar Mustafa. Ai gjithashtu ka thënë se po e pret marrëveshjen që Veseli do ta bëjë javën e ardhshme. “Ndryshe si shpjegohet roli i Kryetarit të Kuvendit ( speaker -it) në këtë proces, kur këto janë përgjegjësi të ministrit të arsimit dhe të kryeministrit?! Shohim se çfarë marrëveshje tjetër do të bëjë Veseli javën e ardhshme”, përfundon postimi i Isa Mustafës në Facebook. Ndryshe, greva në arsim u pezullua sot pas një marrëveshje ndërmjet SBASHK-ut dhe qeverisë.