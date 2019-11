Kryeministri i Irakut Adel Abdul Mahdi ka bërë me dije se do të paraqesë dorëheqje në Parlamentin e vendit pas një dite protestash me gjakderdhje që kërkojnë largimin e qeverisë.

Abdul Mahdi njoftoi vendimin për tu larguar në një deklaratë të lëshuar të Premten, një ditë pasi më shumë se 50 protestues u vranë nga forcat e sigurisë. /Mesazhi/