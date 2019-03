Institucionet do të shpenzojnë 6 milionë euro për vetura luksoze

Gjatë këtij viti institucionet qendrore, lokale, por edhe ato të pavarura për blerje të automjeteve të reja kanë paraparë t’i shpenzojnë hiç më pak se 6 milionë euro.

Po ashtu kontrata mbi 10 milionë euroshe për marrje me qira të veturave të reja për nevoja të institucioneve janë nënshkruar edhe gjatë vitit 2018, si dhe gjatë vitit 2017, shkruan sot Gazeta “Zëri”.

Shuma të mëdha parash të buxhetit të Kosovës edhe më tutje vazhdojnë të shpenzohen për furnizim me vetura të reja për institucionet qendrore, lokale, por edhe për ato të pavarura.

Duke u bazuar në të dhënat e siguruara nga buxheti i shtetit shihet se këtë vit për këtë qëllim janë paraparë të shpenzohen hiç më pak se 6 milionë euro.

Me buxhetin e paraparë për sivjet Policia e Kosovës për furnizim me automjete transporti ka paraparë t’i shpenzojë hiç më pak se 1 milion e 750 mijë euro, ku nga kjo shumë 647 mijë euro do t’i sigurohen nga buxheti i Kosovës, derisa pjesa tjetër nga mjetet e Agjencisë Kosovare të Privatizimit.