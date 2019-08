IKD: Gjyqtarët shpesh marrin rolin e prokurorëve

Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) ka publikuar raportin “Mbyllja e kudërligjshme dhe arbitrare e seancave gjyqësore për publikun në çështjet penale” ku kanë treguar për disa nga veprimet që merren kundërligjshëm në raport me medie e shoqërinë civile, shkruan klankosova.

Betim Musliu nga IKD tha se Instituti i Kosovës për Drejtësi në vazhdimësi është duke monitoruar sistemin e drejtësisë në Kosovë ku numri më i madh i seancave janë transparente, por prapë sipas tyre ndodhin veprime të kundërligjshme.

“Ne si KDI nga 2013 monitorojmë sistematikisht sistemin e drejtësisë dhe deri tani kemi pas sfida në qasje të seancave gjyqësore që kanë të bëjnë me sferën penale”, tha Musliu.

“Raporti analizon disa nga rastet konkrete të seancave që janë mbyll kundërligjshëm dhe në mënyrë arbitrare të seancave gjyqësore për publikun në çështjet penale, por në parim në përgjithësi sistemi gjyqësor sa i përket transparencës është transparent pjesa dërrmuese e seancave janë publike dhe të qasshme për gazetarët e publikun”, tha ai.

Musliu tha se ka pasur vendime të kundërligjshme në seanca duke mos lejuar xhirimin me kamerë nga mediet e shoqëria civile.

“Këtë vit gjatë procesit të monitorimit kemi pa që mund të ketë veprime të kundërligjshme dhe me bërë xhirimin e seancës me kamerë kodi nuk e ndalon xhirimin me kamere, përveç gjykatësve qe u pengon”, tha ai.

“Gjykatësi në kundërshtim na ka përjashtuar neve nga seanca për te xhiruar me kamerë”, shtoi Musliu.

Gëzim Shala nga IKD tha se ka pasur raste kur gjyqtarët kanë marrë edhe rolin e prokurorëve.

“Kemi parë raste kur gjyqtarët kanë marr rolin e prokurorit dhe për seancat përgatitore për caktimin e masave të sigurisë”

“Raportimi me iniciale nuk parashihet në asnjë vend si kufizim”

Disa prej rekomandimeve të IKD ishin:

“Gjyqtarët të rishqyrtojnë vendimet e tyre për mbylljen e seancave. Gjyqtarët të trajtohen për të kuptuar drejtë qëllimin për mbajtjen publike të seancave gjyqësore. Vendimet për mbylljen e seancave të jenë të arsyetuara konform kërkesave ligjore dhe standardeve të përcaktuara nga GjEDNj dhe për këtë fushë ata duhet të trajtohen vazhdimisht, pas zhvillimit të trajnimeve KGJK duhet të monitoroj zbatimin e praktikës së GjEDNj-së dhe gjyqtarët që nuk shkojnë në këtë linjë duhet t’i thërrasë në përgjithësi”, thuhet në raportin e publikuar nga IKD