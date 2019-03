I vodhi Google dhe Facebook 122 milionë dollarë, burri del para gjykatës

Një burrë ka pranuar në gjykatë se ka vjedhur më shumë se 100 milionë dollarë nga gjigantët e teknologjisë Google dhe Facebook.

Evaldas Rimasauskas, nga Lituania kishte shpikur një skemë mashtrimi me anë të së cilës falsifikonte fatura për blerjet që kompanitë nuk i kishin bërë kurrë.

Skema e mashtrimit ishte vënë në funksion për dy vite, 2013- 2015 dhe gjatë kësaj kohe ai kishte arritur të vidhte deri në 122 milionë dollarë.

Kompanitë paguan faturat, pasi në dukje nuk po kontrollonin nëse faturat korrespondonin me të dhënat e tyre.

50-vjeçari pranoi në gjykatë vjedhjet dhe rrezikon dënimin deri në 30 vjet burg.

Skema e mashtrimit

Prokurorët thanë që z.Rimasauskas arriti këtë skemë duke krijuar një kompani që nuk ekzistonte dhe duke hapur një llogari bankare në Lituani.

Thuhet që ai e ka regjistruar kompaninë nën emrin e Quanta Computer Inc. me bazë në Tajvan që më parë kishte bërë biznes me gjigantët e teknologjisë kaliforniane.

Paratë e vjedhura, 99 milionë dollarë nga Facebook dhe 23 milionë dollarë nga Google u shpërndanë në llogaritë bankare anembanë botës, duke përfshirë Letoninë, Qipron, Sllovakinë, Lituaninë, Hungarinë dhe Hong Kong.

Ekstradimi

Rimasauskas u ekstradua nga Lituania në SHBA në 2017 dhe sipas dosjes gjyqësore ka pranuar 49.7 milionë dollarë që i ka marrë vetë personalisht nga skema.

Paratë e mbetura rreth 75 milionë dollarë nuk dihet ende se ku janë.