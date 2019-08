I nxehti përfshin Ballkanin, në Shqipëri, temperaturat deri në 40 gradë

Vala e të nxehtit që mbërtheu kontinentin evropian duke thyer rekorde, duket se tashmë po kthen sytë drejt rajonit të Ballkanit.

Meteorologët kanë paralajmëruar nisjen e një tjetër vale, që këtë herë do fokusohet mbi Mesdhe, me rrymat e nxehta afrikane që do të vazhdojnë deri pas mesit të gushtit. Në hark kohor, vala pritet të jetë relativisht e gjatë.

Kulmi i të nxehtit do të regjistrohet të dielën dhe të mërkurën e ardhshme, ku temperaturat në Italinë e Jugut, por edhe në Shqipëri mund të arrijnë deri në 40 gradë Celsius.

Mes së shtunës dhe të hënës së ardhshme, i nxehti do të intensifikohet edhe më në veri, por do të qëndrojë rreth kufirit të 35 gradëve.

Sidoqoftë, deri atëherë, i nxehti në rajon do të jetë më i përmbajtur, kjo edhe falë kalimit të një mase ajri të freskët nga Atlantiku.

Vala e fundit e të nxehtit i mori jetën disa personave në Evropë, ku temperaturat në Francë arritën një rekord të ri prej 45.9 gradë Celcius. Për të nxehtin përvëlues, meteorologët fajësuan masën e ajrit të nxehtë, të ardhur nga Afrika Veriore.

Franca është shndërruar në vendin e shtatë në Evropë që kalon kufirin e 45 gradëve Celsius, bashkë me Bullgarinë, Portugalinë, Italinë, Spanjën, Greqinë dhe Maqedoninë e Veriut.