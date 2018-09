Huawei njofton Mate 20 Lite

Huawei tani zyrtarisht ka njoftuar modelin Mate 20 Lite.

Versionet Lite janë zakonisht varianti më i shitur i Huawei, sepse ata ofrohen shumë lirë sesa modelet e fund, transmeton lajmi.net.

Mate 20 Lite përmban një ekran të plotë me rezolucion 6,3 inç. Pjesa kryesore është një Octa-Core Kirin 710, e cila mbështetet nga 4 GB Ram. Në anën e pasme ka pranë sensorit të gjurmëve të gishtit dhe një kamera të dyfishtë, e cila shkrihet me 20 megapikselë. Kamera e dyfishtë përfundon me 24 megapikselë. Sensorë të vegjël përdoren për të kapur informacion thellësie për të arritur efekte më të mira.

Inteligjenca artificiale

Huawei shkruan në shpalljen e funksioneve të shumta që mbështeten nga inteligjenca artificiale. Për shembull, kamera duhet të zbulojë automatikisht mbi 200 skena të fotografive në tetë kategori dhe kështu të zgjedhë cilësimet optimale.