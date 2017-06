Historia interesante e ushtarit që e pranoi Islamin (VIDEO)

Kjo eshte historia e nje ushtari amerikan qe pranoi Islamin. Kjo histrori nise me misionin e tij jashte vendit, me konkretisht ne vendet islame. Ushtarit iu kishte dhene detyra qe ta mbroje nje pikekalim, dhe kishte per detyre te qelloj kedo qe perpiqet te hyje brenda pikekalimit.

Ne nje moment, prane ushtarit ishte shfaqur nje njeri, te cilin nuk e qelloi per nje arsye qe nuk e kuptoi as ai vet. Pasi e ndaloi dhe e pyeti pse po kalon kur e ka te ndaluar, personi i tha se nuk i frikesohet armes se tij, por se i frikesohet vetem Allahut.

Ushtari e konsideron kete bisede si “pike kthese” ne jeten e tij, dhe me tu kthyer ne SHBA, kishte frekuentuar xhamite e aferta, dhe me pas ishte kthyer ne Islam.

Ushtari, identiteti i te cilit nuk paraqitet ne video, thote se rregulli numer nje eshte te mos ju besojme interpretimeve te te tjeree, por ta shohim islamin nga afer, dhe ta kuptojme vet. /MESAZHI/