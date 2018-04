Hirra, shëruese për mëlçinë dhe garantues i rënies në peshë

Hirra përman 16 lloje proteinash, cka e bwn atw tw pasur me minerale, vitamina, kryesisht ato të grupit B, aminoacide, enzima dhe shumë elemente të tjera të shëndetshme.

Por mbi të gjitha, hirra pastron mëlçinë dhe është pastruese për trupin.

Hirra për Problemet e Mëlçisë

Studime të reja të botuara në revistën Clinical Nutrition tregojnë se hirra ndihmon fort për të zvogëluar rrezikun e sëmundjes së mëlçisë së dhjamosur dhe sëmundjeve të zemrës.

Pas vetëm katër javëve të shtimit të proteinave të hirrës në ushqim, të dhënat kryesorë të yndyrave të gjakut u përmirësuan në mënyrë të fortë tek pjesëmarrësit.

Plotësimi i proteinave të hirrës uli ndjeshëm sasinë e yndyrës brenda qelizave të mëlçisë së dhjamosur. Ekipi mjekësor i Universitetit të Losanës në Zvicër i cituar nga AgroWeb.org sugjeron fuqishëm se proteina e hirrës arrin të jetë një mënyrë efikase për të luftuar sëmundjet e mëlçisë.

Megjithëse nuk i japim gjithmonë vëmendje mëlçisë, hirra është me rëndësi për pastrimin e gjakut duke pastruar kimikatet e dëmshme dhe toksinat.

Sipas shkencëtarëve, sëmundja e mëlçisë së dhjamosur konsiderohet të jetë pjesë e problemeve të metabolizmit dhe i lidhur ngushtë me nivelet e larta të triglicerideve dhe kolesterolit të keq.

Hirra për Uljen e Peshës

Është fakt i njohur se proteina ndihmon me humbjen e peshës. Ajo është ushqyesi që e ngop më shumë organizmin nga gjithë të tjerët.

Në mjaft studime, ngrënia e proteinave në masën 25% të konsumit të kalorive ditore ul dëshirën me 60% dëshirën për të ngrënë.

Studimet kanë treguar se zëvendësimi i burimeve të tjera të kalorive me proteina hirre, të kombinuara me aktivitet të fortë fizik, mund të sjelljen ulje peshe prej rreth 3,5 kg.

Dhe kjo duke mbajtur në ekuilibër masën muskulare sipas kërkimeve të AgroWeb.org. Nëse jeni duke u përpjekur të humbni peshë, atëherë një shtojcë e proteinave me hirrë ju ndihmon të humbni peshë dhe të ruani masën e çmuar muskulare.

Hirra mund të përdoret si nga të rriturit ashtu edhe nga fëmijët

Të vegjëlve i përzjehet me lëngje frutash me qëllim që të mësohen me shijen e veçantë të hirrës.

Një shishe 1 litroshe me hirrë kushton 50 lekë. Por mund ta bëni edhe vetë në shtëpi, me stilin e prerjes së qumështit.

Mund të konsumoni një litër në dy ditë, por sasia edhe mund të shtohet deri në një litër.

Përgatitja në shtëpi

Zjeni një litër qumësht, e kur të jetë në vlim e sipër hidhini një pikë limon që të pritet. Lëreni të ftohet dhe ndani veç lëngun e tejdukshëm që ngjitet sipër, pra hirrën.