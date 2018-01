Hilton, gjiganti i hotelerisë, mbërrin në Tiranë

Gjiganti i hotelerisë botërore, Hilton, bëri të ditur ndërtimin e një hoteli edhe në Tiranë, sipas njoftimit të përfaqësuesve të tij në faqen zyrtare të internetit.

”Ky hotel do të jetë pranë qendrës së Tiranës dhe aeroportit, ndërkohë që dhomat do të jenë të pajisura me minifrigoriferë dhe WiFi të shpejtë. Do të ketë restorant, holl ndenjeje, shërbim ditor në dhomë dhe dyqane përgjatë 24 orëve”, shkruhet në njoftimin zyrtar të Hiltonit.

”Mirësevini në Hilton Garden Inn Tirana, hoteli më i ri në qytet. Vendndodhja jonë në zemër të qytetit me pamje nga mali i Dajtit dhe pranë kodrave dhe lumit Lana, është vetëm 20 minuta nga aeroporti dhe pesë minuta nga qëndra e qytetit dhe zona e biznesit. Shijoni kuzhinën lokale dhe ndërkombëtare në restorantin tonë Garden Grille & Bar apo përfitoni nga shërbimi i dhomës dhe darkoni në rehatinë e dhomës apo suitës tuaj”, theksohet në të.

”Gjeni rehatinë në një dhomë moderne miqsh me komoditetet e shtëpisë si televizor HD 40 polsh, një minifrigorifer, pajisje për të bërë kafe dhe çaj dhe shumë priza për të karikuar pajisjet tuaja. Mund të kontrolloni e-mail nëpërmjet mënyrës WiFi dhe mund të punoni në një tryezë pune të ndriçuar mirë dhe ulur në një karrige ergonomike”, shton Hilton.