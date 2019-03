Hekuran Kryeziu i gatshëm për takimin kundër Bullgarisë

Hekuran Kryeziu ka bërë të ditur se do të jetë i gatshëm për ndeshjen ndaj Bullgarisë,

Mesfushori i Përfaqësueses së Kosovës, Hekuran Kryeziu, ka bërë të ditur në konferencë për media se do të luajë ndaj Bullgarisë.

“Siç e pat edhe dje jam stërvit me ekipin dhe nëse edhe sot shkon gjithçka në rregull, atëherë do të lauj në ndeshjen e nesërme”, tha Kryeziu, shkruan lajmi.net.

“Kemi analizuar kundërshtarin, në Ligën e Kombeve nuk kanë bërë shumë gola. Ne e pamë me Danimarkën se mund të bëjmë mirë dhe jemi optimist se me tifozët në stadium mund t’ia dalim”, shtoi ai.

“Besoj se do të jetë një ndeshje më ndryshe se ajo me Danimarkën, Bullgaria janë fizikisht të fortë dhe me agresivitetin që kanë, mund të na i vështirësojnë gjërat.”, ka shtuar më tej mesfushori kosovar.