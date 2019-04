Hazard i Realit, pritet vetëm zyrtarizimi

Eden Hazard do të jetë blerja e tretë e Realit të Madridit për sezonin 2019-2020 pas Rodrygos dhe Militaos. Sikurse raporton e përditshmja “Marca”, marrëveshja me futbollistin belg do të zyrtarizohet në ditët në vijim, shkruan supersport.al.

Mes palëve ka një marrëveshje të avancuar, e përpiluar pas shumë muajsh bisedime intensive. Po sipas kësaj gazete prestigjioze, Chelsea do të përfitojë rreth 100 milionë euro nga ky transferim.

28-vjeçari mësohet se ka refuzuar tri ofertë të drejtuesve të bluve të Londrës për rinovimin e kontratës, pasi dëshironte me çdo kusht t’i bashkohej Realit të Madridit, nën urdhrat e Zinedine Zidane.

Deri në mbyllë të sezonit Hazard ka premtuar se do të bëjë të pamundurën për të dhënë kontributin e tij në arritjen e objektivit të mbetur: kualifikimit në Champions nëpërmjet Premier League-s dhe fitimit të Europa League-s (gjithashtu do t’i siguronte Chelsea-it pjesëmarrjen në Champions sezonin e ardhshëm).