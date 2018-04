“Harxhohen miliona në energji, prapë nuk ka mjaftueshëm”

Kuvendi i Kosovës po mbanë interpelancë me kryeministrin e Kosovës Ramush Haradinaj rreth mungesës së energjisë elektrike e thirrur nga Lëvizja Vetëvendosje.

Propozuesi i interpelancës, shefi i grupit parlamentar të Vetëvendosjes, Glauk Konjufca, tha se vjedhjet e energjisë elektrike dhe mos pagesa nuk kanë asnjë përmirësim, përkundrazi raportimet e ZRRE-së për raporte në favor të periudhës kur kompania ishte në pronësi publike.

Ai tha se Kosova nga viti 2011, ka harxhuar miliona euro në importimin e energjisë elektrike, ani pse ka mundur të prodhojë energji me çmim të ulët duke marrë parasysh resurset që ka.

“Në këto gjashtë vite prej privatizimit të KEDS-it, çmimet e energjisë elektrike sipas kërkesës së konsorciumit Limak&Çalik, është rritur katër herë deri tash, prej vitit 2012. Kjo me arsyetim me gënjeshtër që me mbulimin e kostos në defekte në gjenerim të energjisë janë të nevojshme për ta përballuar koston. Siç e dini importi i energjisë për vitin 2017, ka qenë 68 milionë euro, ndërsa që nga viti 2011, Kosova i ka shpenzuar mbi 300 milionë euro në import të energjisë elektrike. Ne kemi avantazh që të prodhojë rrymë me çmim të ulët për shkak të burimeve që kemi, por në fund po del që së pari qytetarët po paguajnë shumë shtrenjtë për çmimin e energjisë, e dyta që nuk po furnizohen me rregull dhe e treta nuk e kemi as në pronësi publike rrjetin e distribucionit që u privatizua”, tha Konjufca.

Konjufca tha se vendimi i Qeverisë Haradinaj për t’ua kompensuar të gjitha ndërtimet në zonën e mbrojtur ekonomike në Shipitullë ka qenë i gabuar, pasi janë bërë ndërtime abuzive duke e ditur saktë se një ditë do të shpronësoheshin ato.

“Vendimi i Qeverisë për Shipitullen dhe kompensimin e ndërtimeve abuzive atje ka shkaktuar një precedent të rrezikshëm sepse çdo kush tash mund të ndërtoj ilegalisht në një zonë ku ka informacione se do të hapet minierë dhe Qeveria e ka dhënë shembullin se është e gatshme për kompensim”, theksoi ai.

Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, tha se të dhënat e prezantuara nga Konjufca janë komplet të gabuara dhe këtë e bëri qëllimshëm, pasi e dinë të vërtetën.

Haradinaj tregojë për masat që ka marrë pasi është bërë kryeministër.

“Cilat kanë qenë opsionet për Qeverinë e vendit, kushdo që kishte me qenë, Isa Mustafa, Ramush Haradinaj apo dikush tjetër, ose me u bazu në import, e importi me qel vende punë tek tjerët, ose me ndërmarr ne diçka. Në këtë kohë sa jam unë në qeverisje asnjë shtëpi s’ka arritur të ndërtohet sepse kam pasur dy-tri javë, i kam gjetur aty, krejt në atë gjendje. Në emrin e juaj e popullit të këtij vendi i kemi hyrë bukur si trup kësaj pune me ditë e natë me orë të tëra, kemi kaluar me ta, ata janë njerëz të këtij vendi edhe Shipitulla edhe Hada, dikujt i duket që janë kriminel e kanë bërë krime por janë qu prej tokës së vet. Na kompensojmë për rrugë, për gjithçka tjetër, normal që kompensojmë edhe për ta”, tha Haradinaj.

Kreu i Qeverisë theksoi se i kanë mbikëqyrur ndaljet e energjisë elektrike, por ua kanë shpjeguar se disa janë për shkak të ndërtimit të rrjetit, disa për shkak të mbingarkesës.

Haradinaj shtoi se me investimin e ri, Kosova mund të kalojë në tregë dhe të kthehet në një fuqi elektrike.