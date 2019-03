Haradinaj akuza të rënda në drejtim të Thaçit: Presidenti i ka bërë shumë dëm vendit

Presidenti i ka bo dëme të mëdha vendit me idetë e tij lidhur me dialogun dhe me avancimet për ndarje të Kosovës…

​Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj ka thënë se deklaratat për mbylljen e kampit Bondsteel nga Kosova janë të hershme, ndërsa shtoi se qëndrimet e presidentit Thaçi për kufijtë janë të rrezikshëm për sovranitetin e vendit.

Këto komente Haradinaj i bëri pas përfundimit të akademisë përkujtimore për akademik Idriz Ajeti.

“Presidenti i ka bo dëme të mëdha vendit me idetë e tij lidhur me dialogun dhe me avancimet për ndarje të Kosovës…. Pra, diskutimet e tij e kanë pru gjendjen ku jemi sot”, u shpreh Haradinaj.