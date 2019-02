Hapet për vizitorë qendra e skijimit në Brezovicë, s’ka më rrezik për ortekë

Pas më shumë se një javë nga mbyllja, sot është hapur qendra e skijimit në Brezovicë, e cila ishte mbyllur pas vdekjes tragjike nga orteku të Arian Dacit, zëvendësministër i Diasporës. Këtë e ka konfirmuar në një prononcim të shkurtër për Indeksonline, drejtori i qendrës ‘Brezovica’, Slavisha Kuzmanoviq. Sipas tij, nga tani, vizitorët mund të shkojnë në qendër për të skijuar dhe për ta vizituar. Po ashtu, edhe Agjencia për Mbrojtjen e Mjedisit te Kosovës ka njoftuar se prej sot Qendra e Skijimit në Brezovicë, është e hapur për vizitorë dhe shfrytëzues të saj. Vendimi për hapjen e qendrës erdhi pas Raportit të Brigadës së Mbështetjes së Operacioneve të Komandës së Forcave Tokësore të FSK-së, ku është vlerësuar se aktualisht nuk ka rrezik për paraqitjen e ortakëve në zonën e skijimit në Brezovicë. Në raport thuhet mes tjerash se “Aktualisht bora është ngjeshur dhe lagur në sasi të konsiderueshme dhe mundësia e lëshimit të saj për të krijuar ortek është e vogël”. Me gjithkëtë raporti vlerëson se në terrenet malore të Brezovicës ku kushtet klimatike janë vazhdimisht të ndryshueshme, nuk mundë përjashtohet mundësia e paraqitjes së serishme të ortekëve në të ardhmen. Zona e Brezovicës ishte vlerësuar me rrezik të mesëm për krijimin e ortekut pas incidentit që ndodhi javën e kaluar. Për të larguar rrezikun nga paraqitja e ortiqeve të mundshme, njësitet e specializuara të Brigadës së Mbështetjes së Operacioneve të Komandës së Forcave Tokësore të FSK-së, gjatë kësaj jave kanë bërë shpërthimin dhe neutralizimin e dy ortiqeve të mundshme. Me qëllim të parandalimit të rreziqeve të mundshme në zonën e Brezovicës në të ardhmen, AMMK ka kërkuar nga FSK që të vendos një njësit permanent të kërkim shpëtimit në qendër gjatë kohës së vizitorëve dhe funksionimit të ski-liftit. AMMK, ka kërkuar po ashtu edhe që të bëhet edhe një vlerësim i gjendjes së ski-liftit për rrezikshmërinë qe mundë të paraqes ai gjatë shfrytëzimit.