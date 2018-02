Hallvë me miell misri dhe arra, shija e pagabueshme

Fantastike në shije, krejt e lehtë në përgatitje, hallva vijon të mbetet një nga ëmbëlsira klasike, tradicionale shqiptare.

E përgatitur në mënyra të ndryshme, me miell misri a gruri, me qumësht nëse dëshironi apo e pasuruar me arra e kanellë, kjo ëmbëlsirë pa dyshim është ndër më të preferuarat e shqiptarëve.

AgroWeb.org u sugjeron më poshtë dy receta tradicionale të përgatitjes së hallvës në shtëpi, asaj me miell misri, qumësht dhe arra si dhe hallvës me miell gruri dhe mjaltë.

Hallva me Miell Misri

Përbërësit

1 gotë miell misri

Gjysmë gote sheqer

700 ml ujë

Arra të thërrmuara

Gjalpë i freskët

Kanellë (sipas preferencës)

Përgatitja

Në rastin kur kjo ëmbëlsirë përgatitet me miell misri, sigurohemi që mielli që jetë i situr mirë.

Në një tenxhere, kaurdiset me mielli me gjalpë, sa të marrë një ngjyrë në kafe të çelët.

Hidhet sheqeri i bërë shurup, bashkë me arrat.

Masa përzihet fortë dhe shpejtë derisa të shkëputet nga anët e enës dhe ndahet lugë-lugë në format e topthave.

Për një shije më të plotë, mund të zëvendësoni ujin me qumësht.

Në këtë rast, sheqeri shtohet gjatë kohës që mielli i misrit kaurdiset me gjalpin dhe më pas hidhet qumështi i nxehtë bashke me arrat.

Hallva me Miell Gruri

Përbërësit

120 gr miell gruri

70 gr gjalpë

150 gr sheqer

250 ml ujë

arra të thërrmuara

kanellë

Dy lugë mjaltë

Përgatitja

Në një enë hedhim ujin të cilin e kemi vakur më parë bashkë me sheqerin.

E përzjejmë masën derisa sheqeri të shkrijë plotësisht.

Në një tenxhere, shkrijmë gjalpin me zjarr të ulët.

Pasi gjalpi të ketë shkrirë hedhim miellin, të cilin e përzjejmë pa u ndalur dhe shpejt në mënyrë të që shmangim formimin e kokërrizave.

Kur masa merr një ngjyrë në kafe të çelur shtojmë dy lugë mjaltë dhe më pas në mënyrë të ngadaltë shtojmë shurupin dhe arrat e thërrmuara.

Përgjatë gjithë kësaj kohe vijojmë përzjerjen derisa masa të përthithë të gjithë ujin.

Pasi ka përthithur ujin, hallva është gati.

E heqim nga zjarri dhe e lëmë me kapak të mbyllur për 15 minuta.

Më pas, mund të përdorim dy lugë në dhënien e formës karakteristike të hallvës, por edhe forma të tjera. Në sipërfaqe e spërkasim me kanellë dhe vendosim nga një thelpi arre sipër.

Kjo ëmbëlsirë fantastike mund të shërbehet në temperaturë ambjenti ose e ftohtë. Për një shije më të veçantë, uji mund të zëvendësohet me qumësht.

I gjithë procesi i përgatitjes së kësaj ëmbëlsire kërkon durim dhe përkushtim./AgroWeb.org