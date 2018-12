Halil Kastrati në ditën e Ushtrisë e bën me shtëpi një veteran të UÇK-së

Kryetari i Shoqatës “Jetimat e Ballkanit”, Halil Kastrati, vazhdon t’i bëjë me shtëpi familjet që kanë kushte të rënda ekonomike në Kosovë.

Përmes një postimi në Facebook, Kastrati njofton se me rastin e formimit të ushtrisë së Kosovës në ditën e nesërme do të shpërndajë një palë çelësa për një veteran të luftës.

“Jetimat e Ballkanit me këtë rast do të ja bëjnë një surprizë të madhe një veterani të luftës i cili përveç sëmundjes së rëndë jeton edhe me kushte shumë të rënda”.

“Ah sa emocionuese për mua me e bartë uniformën të cilën dikur e mbante vëllai im tash dëshmor. Bamirës Zoti kurrë mos ju humbte”, ka shkruar Kastrati në Facebook.