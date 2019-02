Halil Kastrati bën 4 familje me shtëpi

Shoqata bamirëse “Jetimat e Ballkanit”, vazhdon të ndërtojë shtëpi për familjet skamnore. Kjo shoqatë sot ka bërë katër familje me shtëpi. Këtë njoftim e ka bërë hoxha Halil Kastrati, përcjell Mesazhi. Ky është njoftimi i tij i plotë: Kater familje u bene me shtepia te reja ne komunen e Dragashit Kur ishim para tre muajve per ti vizituar dhe per te ju dhene lajmin se po behen me shtepi te reja na emocionuan me historit e tyre rreth kushteve se si dhe qysh jetonin Sot tek te gjithe hasem ne buzeqeshje dhe urata te ndryshme per donatoret dhe per ne Nje familje u gezua me shtepi te re ne qytetin e Dragashit Tri familje u gezuan me shtepi te reja ne fshatin Brezne te Dragashit Bamires Zoti kurr mos ju humbte