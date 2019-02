Hahn flet për bisedën që kishte me liderët kosovarë

Komisioneri Evropian, Johannes Hahn gjatë Konferencës së Sigurisë në Munchen është takuar me udhëheqësit e Kosovës, presidentin Hashim Thaçiq, kryeministrin Ramush Haradinaj dhe me ministrin e jashtëm, Behgjet Pacolli. Ai theksoi se pati një bisedë të mirë me udhëheqësit kosovar, transmeton Indeksonline. Në një postim në Twitter, Hahn ka thënë se ka ritheksuar nevojën për të rifilluar dialogu me Serbinë. “Bisedë e mirë me Hashim Thaçin, Ramush Haradinajn dhe Behgjet Pacollin. Unë e ritheksova urgjencën për t’u rikthyer në dialog me Serbinë që po ndërmjetësohet nga Federica Mogherini. Për ta mundësuar këtë, unë përsërita ofertën time për të ndërtuar një mënyrë të shpejtë dhe praktike, zgjidhjen e tregtisë që është irrituese në dy anët” ka shkruar Johannes Hahn.