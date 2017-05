“The Guardian”: Drimadhes një nga plazhet më të bukura të Europës

Gazeta britanike ‘The Guardian’, ka renditur Drimadhes, në Jug të Shqipërisë, si një nga plazhet më të bukura të Europës.

Ai vjen në renditje menjëherë pas “Miles of sand”, një ishull në veri të Holandës.

“Kamping dhe rërë e bardhë në Shqipëri”, titullohet pjesa ku përshkruhet bregdeti shqiptar. “I fshehur prapa një rruge malore, plazhi kryesor i Drymades është me të vërtetë guror, por kthehuni majtas dhe ecni për 10 minuta dhe do të gjeni plazhe plotësisht të bardha me rërë të bardhë. Deti është pa dyshim i qartë, dhe kjo kur është një temperaturë e butë. Një pemishte me portokalle është shtëpia e kampit të Breshkave të Detit (€ 8 në natë, në Facebook), e cila ka tenda të parapërgatitura, me dyshekë dhe shtroje të pastra. Ka një bar kuzhinë, një dyqan që shitet ushqim dhe gjëra të domosdoshme dhe një furgon sanduiç viziton plazhin çdo ditë”, thuhet në artikull .

Të tjera plazhe në Europë

Plazhet e preferuara (jashtë Britanisë) të The Guardian përfshijnë një ishull holandez dhe Faroet, si dhe shumë bregdete ku mbizotron e kaltra dhe dielli në Mesdhe. Mbizotërojnë plazhet e Spanjës, si Costa Brava, Ishujt Kanarie, Playa Negrete, Korsika.

Nga Italia vecohen plazhet e Pulias (Punta Prosciutto) dhe Sicilisë (plazhi Marzamemi) dhe të bregdetit të Amalfi.

Në Greqi të preferur janë plazhet e Ikaria, Symi, Stoupa.

Në Portugali, i preferuari i medias britanike është plazhi i egër i Algave.

/shqiptarja.com/