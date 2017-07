Gruaja libaneze gërmon varrin e të birit, e varros refugjatin që askush nuk e pranonte

Një grua në Liban është fotografuar duke gërmuar varrin e djalit të saj për të siguruar hapësirë varrimi për një djalë sirian që kishte mbetur i vdekur pas një zjarri në një kamp refugjatësh.

Fotografitë e gruas janë postuar në Facebook më 3 korrik dhe janë shpërndarë gjerësisht në mediat sociale.

Refugees Without Border konfmirmon se imazhet të jenë të vërteta, transmeton BBC.

Refugjatët pa kufij ndanë foton me postimin me pershkrimin: “Gruaja libaneze hap varrin e djalit të saj, i cili vdiq një vit më parë dhe aty e varrosi një djalë sirian që vdiq për shkak të zjarrit që shpërtheu në një kamp refugjatësh. Ajo u detyrua ta ndermarr kete veprim pasi askush nuk pranonte ta varroste kete djalosh ne varrezat e tyre”. /MESAZHI/