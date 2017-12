Gruaja erdhi për të protestuar kundër Islamit, u largua me një përqafim dhe me një Kur’an

Një protestë mbarëkombëtare anti-Islame e quajtur Tubimi Global Për Njerëzimin ishte organizuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga një grup i njohur si ‘ Oath Keepers’.

Fushata ka në shënjestër 20 xhami në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke përfshirë edhe Qendrën Kulturore Islame Nur (Drita), në Ohio.

Në atë protestë vetëm një protestuese e quajtur Annie mbante një pankartë anti-Islame dhe anti-Sheriatit.

Të tjerë jomuslimanë erdhën së bashku për të treguar mbështetje për komunitetin musliman:

Cynthia Eugenia Cox DeBoutinkhar e cila ishte e pranishme kujton në një postim në Facebook që njerëzit e ftuan atë në xhami për kafe, por ajo fillimisht refuzoi :

Një protestuese, Annie nga Lancaster, nuk dëshironte të vinte brenda në xhami kur e ftuan për të pi kafe me ne.

Cynthia Eugenia Cox DeBoutinkhar pastaj e pyeti nëse ajo mund të ftojë atë dhe ajo pranoi:

Diçka më shtynte mua dhe unë shkova tek ajo dhe e pyeti nëse unë mund të përqafojë. Unë nuk e lejova atë të më përqafoi. Shkova pranë saj dhe e përqafova. E pyeta nëse keni frikë prej meje? Ajo tha se nuk kam frikë.

Tani e sigurtë nga Cynthia, Annie u pajtua që të vizitoi xhaminë.

Annie-t iu dha mundësia të viziton xhaminë, duke përfshirë faltoren për meshkuj dhe femra dhe klasët ku fëmijët ishin duke mësuar. Ajo, gjithashtu, i shiqojë femrat duke e falur namazin e ikindisë.

Annie, gjithashtu, i kaloi dy orë me Cynthia-n dhe një anëtar tjetër të xhamisë duke diskutuar aspekte të ndryshme të besimit.

Pasi të gjithë shkuan, unë dhe një vëlla besimtar e morëm Annie-n në një sallë të konferencave për të vazhduar diskutimin për dy orë! Që të tre diskutuam rreth Biblës, Kur’anit, fetstave, për Mekën, Jezusin, mrekullitë dhe mbi shumë tema të tjera.

Annie u paraqit me një përkthim anglisht të Kur’anit dhe ajo u largua me një buzëqeshje me këto fjalë:

Ju keni qenë të gjithë vërtetë shumë të mirë! Unë nuk e miratoi dhunën apo vrasjet (as ne ), por unë do ta lexoj këtë libër. Nuk kisha asnjë ide se muslimanët mund të jenë kaq të mirë për mua, edhe pasi unë qëndrova atje me këtë pankartë. Më vjen keq.