Grenell: Marrëveshjen për hekurudhat do ta finalizojmë me postë elektronike, takimi sot shkoi mirë

I dërguari i presidentit amerikan për dialogun Kosovë-Serbi, ambasadori Richard Grenell, tha se bisedimet për rivendosjen e linjës hekurudhore midis Prishtinës dhe Beogradit kanë shkuar mirë dhe i falënderoi ekspertët e të dyja palëve që morën pjesë në takim.

Përfaqësuesit e Kosovës dhe të Serbisë u takuan të hënën në Berlin, nën ndërmjetësimin e Grenellit.

“Kemi bërë përparim të mirë këtë mëngjes, duke lëshuar një Letër Synimi për bashkëpunimin hekurudhor. Diskutimet kanë shkuar aq mirë saqë kemi biseduar edhe për çështje të tjera. Do të punojmë për të përfunduar Letrën e Synimit për hekurudhat, përmes postës elektronike, gjatë javës së ardhshme ose më vonë. Dua t’i falënderoj përsëri ekspertët nga Serbia dhe Kosova, që kanë udhëtuar sot në Berlin për këto bisedime”, tha Grenell në një deklaratë për Radion Evropa e Lirë.

Grenell, i cili është ambasador i Shteteve të Bashkuara në Gjermani, nuk dha më shumë detaje se për cilat tema të tjera u diskutua.

Të premten e kaluar, Grenell dhe presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, konfirmuan arritjen e marrëveshjes për rikthimin e trafikut hekurudhor midis Kosovës dhe Serbisë.

Grenell bisedoi për këtë çështje edhe me presidentin e Kosovës, Hashim Thaçi, dhe me udhëheqësit e Lëvzjes Vetëvendosje dhe të Lidhjes Demokratike të Kosovës – parti këto që po bëjnë përpjekje për formimin e koalicionit qeveritar në Kosovë.

Bazuar në vendimin e ministrit në largim të Infrastrukturës në Kosovë, Pal Lekaj, pala kosovare në Berlin u përfaqësua nga Xhemë Veseli, drejtor i Departamentit dhe Infrastrukturës tokësore, dhe Ramë Çupeva, drejtor i infrastrukturës rrugore.

Palën serbe, ndërkaq, e udhëhoqi Marko Gjuriq, drejtor i Zyrës për Kosovën në Qeverinë e Serbisë.

“Ndonëse institucionet tona janë të gatshme në vazhdimësi për kontribut në stabilitet dhe fqinjësi të mirë, theksojmë se çfarëdo marrëveshjeje që do të arrihet, do të jetë vetëm sipas Kushtetutës dhe ligjeve në fuqi të Republikës së Kosovës”, shkroi Lekaj në Facebook.

Kryeministri në largim i Kosovës, Ramush Haradinaj, u tha gazetarëve të hënën se infrastruktura hekurudhore e Kosovës është shumë e dobët dhe pothuajse jofunksionale.

“Hekurudhat tona që na lidhin me Serbinë, janë në gjendje shumë të keqe. Jemi në proces rinovimi. Është një projekt i madh me Bashkimin Evropian. Një marrëveshje me Serbinë për trafikun nuk do ta dëmtojë Kosovën “, tha Haradinaj.

Marrëveshja për trafikun hekurudhor erdhi në javën e njëjtë kur dy palët, po ashtu nën ndërmjetësimin e Grenellit, ranë dakord për një fluturim të drejtpërdrejtë midis Prishtinës dhe Beogradit.